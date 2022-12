Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Mittwochmittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr rutschte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 26,78 EUR ab. In der Spitze büßte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bis auf 26,73 EUR ein. Bei 27,13 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.087 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 29,19 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2021 Kursverluste bis auf 18,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 47,76 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,22 USD. Im Vorjahr erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre 1,88 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 30,61 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie an.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,53 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 59,46 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 95.749,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 60.044,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 02.02.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 01.02.2024 dürfte Shell (ex Royal Dutch Shell) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,38 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Shell-Aktie im Plus: Shell kauft dänischen Biogasproduzenten in Milliardendeal

Shell-Aktie im Fokus: Seit knapp 200 Jahren - Shells Geschichte vom Antikhändler zum Gas- und Ölkonzern

Shell-Aktie steigt: Shell im dritten Quartal mit Milliardengewinn - Weiterer Aktienrückkauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Shell (ex Royal Dutch Shell)

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock