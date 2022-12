Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 27,08 EUR zu. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,36 EUR an. Bei 27,04 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 37.580 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.11.2022 bei 29,19 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,23 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2021 Kursverluste bis auf 18,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie 49,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Shell (ex Royal Dutch Shell) seine Aktionäre 2018 mit 1,88 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,22 USD je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 30,61 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.10.2022. Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95.749,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 59,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 60.044,00 USD in den Büchern standen.

Am 02.02.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q4 2023-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) einen Gewinn von 5,38 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com