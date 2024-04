Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) steigt am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Shell (ex Royal Dutch Shell). Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,5 Prozent auf 29,22 GBP.

Um 09:07 Uhr ging es für das Shell (ex Royal Dutch Shell)-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 29,22 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 29,22 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 29,07 GBP. Der Tagesumsatz der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie belief sich zuletzt auf 180.368 Aktien.

Am 13.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,52 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie damit 1,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 22,14 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,03 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,39 USD aus. Analysten bewerten die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im Durchschnitt mit 31,46 GBP.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,39 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Shell (ex Royal Dutch Shell) 78,73 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 22,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 101,30 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 01.05.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,89 USD je Aktie belaufen.

