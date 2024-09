Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) am Freitagvormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 24,23 GBP.

Das Papier von Shell (ex Royal Dutch Shell) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,3 Prozent auf 24,23 GBP. Den Tageshöchststand markierte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 24,23 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,18 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 231.088 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,56 GBP) erklomm das Papier am 14.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 22,00 Prozent. Am 23.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,45 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,38 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Shell (ex Royal Dutch Shell) 1,03 GBP aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie bei 32,83 GBP.

Am 01.08.2024 lud Shell (ex Royal Dutch Shell) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,44 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,37 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shell (ex Royal Dutch Shell) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,86 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 57,79 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 56,18 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 30.10.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Shell (ex Royal Dutch Shell) ein EPS in Höhe von 4,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

