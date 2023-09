Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) stabilisiert sich am Mittag

Fokus auf Aktienkurs

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell). Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 26,32 GBP.

Mit einem Kurs von 26,32 GBP zeigte sich die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie im London-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 26,64 GBP. Zwischenzeitlich weitete die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,23 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 26,38 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.168.190 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien umgesetzt.

Bei 26,64 GBP markierte der Titel am 28.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.03.2023 bei 21,50 GBP. Abschläge von 18,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 30,59 GBP für die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Shell (ex Royal Dutch Shell) ließ sich am 27.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,75 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.578,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 100.059,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,08 USD je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie.

