Shell (ex Royal Dutch Shell) Aktie News: STOXX 50 Aktie Shell (ex Royal Dutch Shell) tendiert am Donnerstagvormittag nordwärts

Kurs der Shell (ex Royal Dutch Shell)

Die Aktie von Shell (ex Royal Dutch Shell) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 26,45 GBP.

Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 26,45 GBP. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 26,47 GBP aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,38 GBP. Zuletzt wechselten 186.589 Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.09.2023 bei 26,47 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie derzeit noch 0,08 Prozent Luft nach oben. Am 25.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,50 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,72 Prozent könnte die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 30,59 GBP je Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Shell (ex Royal Dutch Shell) am 27.07.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,75 USD, nach 1,54 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,47 Prozent auf 74.578,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Shell (ex Royal Dutch Shell) 100.059,00 USD umgesetzt.

Am 02.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Shell (ex Royal Dutch Shell) veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Shell (ex Royal Dutch Shell) rechnen Experten am 31.10.2024.

In der Shell (ex Royal Dutch Shell)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,08 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie

Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Handelsende stärker

Pluszeichen in London: FTSE 100 in Grün

Börse London: FTSE 100 sackt am Dienstagmittag ab