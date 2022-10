Nach Prime Day im Juli: Amazon kündigt Prime-Event im Oktober an

Aktien in diesem Artikel Amazon 122,40 EUR

• Größter Prime Day aller Zeiten im Juli• Erstmals zwei Prime-Events im Jahr• Gestiegene Kosten für Prime-Abo könnte Amazon-Aktion verhageln

Erfolgreichster Prime Day aller Zeiten

Am 12. und 13 Juli lockte der US-Versandhändler Amazon wieder zahlreiche Kunden mit seinem Prime Day. Im Rahmen des zweitägigen Shopping-Events versprach der Anbieter satte Rabatte auf Produkte vieler Kategorien. Die Sonderangebote waren jedoch nur für Kunden verfügbar, die auch Amazons Premiumdienst Prime abonniert hatten. Neben schnellerem und kostenlosem Versand verspricht das US-Unternehmen Prime-Mitgliedern unter anderem Zugriff auf das Streamingangebot Prime Video, eine Auswahl an E-Books sowie das Abspielen von zwei Millionen ausgewählten Liedern.

Das Vorgehen scheint sich bezahlt gemacht zu haben: Wie Amazon nur einen Tag nach dem Shopping-Event verkündete, handelte es sich beim diesjährigen Prime Day um die größte Ausgabe aller Zeiten. "Weltweit sparten Amazon Prime-Mitglieder mehr als 1,7 Milliarden US-Dollar", zeigte sich der Konzern mit Sitz in Seattle zufrieden. "Dieses Jahr war das größte Prime Day-Event für Amazons Vertriebspartner, von denen die meisten kleine und mittelständische Unternehmen sind […]."

Erneutes Prime-Event im Oktober

Nun kündigte der weltgrößte Online-Shop an, im Oktober ein erneutes Verkaufsevent zu planen. Unter der Bezeichnung "Prime Exklusive Angebote" lädt Amazon am 11. Und 12. Oktober wieder zu zahlreichen Sonderangeboten ein. Neben günstigen Preisen für Produkte der eigenen Technik-Sparte, darunter den Streamingplayer Fire TV Stick oder den Smart Speaker Echo Dot, werden aber auch wieder viele Artikel von Drittherstellern reduziert.

Zum ersten Mal zwei Prime-Events im Jahr

Zwar handelt es sich bei den anstehenden Schnäppchen nicht um das erste Mal, dass exklusive Prime-Angebote im Oktober angeboten werden, bislang lud Amazon aber nur einmal im Jahr zum Prime Day. Im ersten Corona-Jahr 2020 verschob der Versandhändler das Prime-Event von Juli auf Oktober, weil der Onlinehandel mit Schließungen von Einzelhandelsgeschäften zu diesem Zeitpunkt bereits deutlich nachgefragt war und man die Paketzusteller nicht zusätzlich belasten wollte. Offenbar hat der Online-Gigant aber Gefallen an dem Verkaufszeitpunkt im Herbst gefunden.

Damit legt Amazon mit seinen Angeboten bereits deutlich vor dem Black Friday vor. Das aus den USA stammende Shopping-Event, das am Freitag nach Thanksgiving stattfindet und in diesem Jahr auf den 25. November fällt, wird von Amazon in der Regel ebenfalls mit Angeboten begleitet und gilt als Möglichkeit, das ein oder andere Schnäppchen als Weihnachtsgeschenk zu ergattern.

Prime-Abo teurer geworden

Ob das baldige Prime-Event dem Prime Day im Juli den Rang abläuft und wieder ein voller Erfolg wird, bleibt jedoch abzuwarten. Ende Juli, nur wenige Tage nach Ablauf der letzte Angebotsserie, kündigte der Konzern nämlich an, die Preise für die Prime-Mitgliedschaft zu erhöhen. Statt zuvor 7,99 Euro pro Monat werden nun 8,99 Euro fällig. Auf Jahressicht kostet die Mitgliedschaft nun 89,90 Euro statt 69 Euro. Als Begründung nannte man gestiegene Kosten aufgrund von hohen Inflationsraten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com, Hadrian / Shutterstock.com