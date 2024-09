Sie hatten alles - und verloren es: Wie diese erfolgreichen CEOs ihr Vermögen und ihre Unternehmen zugrunde richteten

Der ehemalige Peloton-CEO hat sein gesamtes Vermögen verloren. Er ist nicht der einzige CEO, dem dieses Schicksal widerfahren ist.

Der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried verlor Geld, nachdem sein Unternehmen zusammenbrach und er verhaftet wurde. Michael M. Santiago via Getty Images

Einst mächtige CEOs sind in Ungnade gefallen und haben ihr Vermögen verloren. Einige scheiterten aufgrund von Marktveränderungen, während andere Untersuchungen und Anklagen gegenüberstanden. MyPillow-CEO Mike Lindell sagte, er und sein Unternehmen hätten „jeden Cent“ verloren.

Je reicher sie sind, desto härter fallen sie.

Das kann John Foley, der ehemalige CEO von Peloton, bestätigen, der kürzlich sagte, dass er sein gesamtes Vermögen verloren habe. "Meine Familie hat es gut aufgenommen. Meine Frau ist super unterstützend. Meine Kinder sind wahrscheinlich besser dran, wenn wir ehrlich sind", sagte er im August der New York Post.

Er ist nicht der einzige CEO, der Millionen von Dollar gemacht und verloren hat.

5 ehemalige CEOs, die alles verloren haben:

Der ehemalige Peloton-CEO John Foley

John Foley gründete Peloton im Jahr 2012. Als Geschäftsführer des Unternehmens erhielt er hohe Gehaltszahlungen, darunter über 21 Millionen US-Dollar (rund 19 Millionen Euro) im Jahr 2019.

Während seiner Amtszeit wurde Peloton zu einem bekannten Namen, da der Verkauf der teuren Geräte inmitten der Pandemie COVID-19 boomte. Nach eigenen Angaben erwirtschaftete das Unternehmen im ersten Geschäftsquartal 2021 einen Umsatz von 757,9 Millionen Dollar (rund 680 Millionen Euro).

Später im Jahr stiegen die Einnahmen auf 1 Milliarde Dollar (rund 900 Millionen Euro), doch mehrere Hürden bremsten den Aufschwung von Peloton von Ende 2021 bis 2022.

Peloton hatte aufgrund von Problemen in der Lieferkette Schwierigkeiten, die Nachfrage zu befriedigen, was zu Verzögerungen, Stornierungen und Verbraucherbeschwerden über defekte Geräte führte. Die Kunden begannen, sich von Peloton abzuwenden, nachdem die Einschränkungen wegen Corona gelockert wurden und die Fitnessstudios wieder geöffnet hatten.

Obwohl Foley es schaffte, an der Spitze von Peloton zum Milliardär zu werden, verlor er diesen Status 2021, nachdem die Aktienkurse eingebrochen waren, schrieb „Forbes„. Im Jahr 2022 trat er als CEO zurück.

Foley erzählte der New York Post im vergangenen Monat, dass er beinahe alles verloren hätte.

„Wisst ihr, zu einem bestimmten Zeitpunkt hatte ich eine Menge Geld auf dem Papier. Leider nicht wirklich [auf der Bank]. Ich habe mein ganzes Geld verloren. Ich musste fast alles in meinem Leben verkaufen“, sagte er dem Magazin.

Foley sagte, er habe sich einschränken müssen, wozu auch der Verkauf seines 55-Millionen-Dollar-Hauses am Wasser in East Hampton gehörte. Er ist jetzt CEO von Ernesta, einem Direktvertrieb für Teppiche.

„Ich arbeite hart, damit ich versuchen kann, wieder Geld zu verdienen… denn ich habe nicht mehr viel übrig“, scherzte er. „Und deshalb bin ich hungrig und bescheiden.“

Die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes

Der Aufstieg und Fall von Elizabeth Holmes wurde zu einer Mediensensation und inspirierte die Hulu-Dramaserie „The Dropout“ mit Amanda Seyfried in der Hauptrolle.

Holmes war Gründerin und CEO von Theranos, einem privaten Health-Startup, das sie 2003 während ihres Studiums an der Stanford University gründete.

Das Unternehmen wurde bis 2015 mit 9 Milliarden Dollar (rund 8,1 Milliarden Euro) bewertet, doch eine vom „Wall Street Journal“ veröffentlichte Untersuchung deckte tiefe Risse im Fundament von Theranos auf. Das Unternehmen kämpfte mit seiner Technologie, und sein Bluttestgerät – genannt „Edison“ – konnte keine genauen Ergebnisse liefern, berichtete das Journal.

Nach dem Artikel und den anschließenden Ermittlungen untersagten die Bundesbehörden Holmes zwei Jahre lang, ein medizinisches Labor zu besitzen oder zu betreiben. Im Oktober 2016 musste Theranos seine Wellness-Zentren und Laborbetriebe schließen.

Im Jahr 2017 brach Theranos vollständig zusammen, als Vorstandsmitglieder das Unternehmen verließen und das Geld ausging. Holmes trat 2018 als CEO zurück, nachdem sie wegen Betrugs angeklagt worden war. Ein Geschworenengericht befand Holmes in einem Fall der Verschwörung zum Betrug von Investoren für schuldig. Ein Richter verurteilte sie zu 135 Monaten Gefängnis.

Holmes‘ Nettovermögen betrug einst 4,5 Milliarden Dollar (rund 4 Milliarden Euro). Jetzt wird es auf 0 Dollar geschätzt.

Der CEO von MyPillow, Mike Lindell

Mike Lindell ist zu einer unerwarteten Figur im inneren Kreis des ehemaligen Präsidenten Donald Trump geworden. Aber die Amerikaner lernten ihn zuerst als Gründer und CEO von MyPillow kennen.

Lindell startete MyPillow im Jahr 2004. Er trat in seinen eigenen schrillen Werbespots auf, die oft auf Fox News ausgestrahlt wurden. Laut CNN traf er Trump zum ersten Mal im Jahr 2016 bei einem privaten Treffen im Trump Tower.

Seitdem verteidigt Lindell Trump vehement gegen Kritik.

Nachdem Trump 2020 gegen Präsident Joe Biden verloren hatte, brachte Lindell Verschwörungen über Wahlbetrug in Umlauf. Dominion Voting System verklagte Lindell später wegen Verleumdung in einer Klage über 1,3 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) im Jahr 2021. Ein Mitarbeiter von Dominion reichte 2022 ebenfalls eine Verleumdungsklage gegen Lindell ein.

Nachdem Trump wegen seines Umgangs mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar heftige Kritik einstecken musste, spielte Lindell den Vorfall herunter, bezeichnete ihn als „abgekartetes Spiel“ und behauptete, die Antifa sei daran beteiligt. Fünf Menschen starben an diesem Tag, und vier Beamte, die das Kapitol schützten, starben später durch Selbstmord.

Aufgrund der schlechten Presse und der schlechten Verkaufszahlen nahmen große Einzelhandelsgeschäfte wie Kohl’s und Bed Bath & Beyond die MyPillow-Produkte aus ihren Regalen.

Lindell erzählte „NBC News“ im Jahr 2023, dass er und seine Kissenfirma aufgrund der Ereignisse in Geldnot geraten waren und er keine Kredite mehr aufnehmen konnte. Er sagte, er sei „gecancelt“.

„Wir haben alles verloren, jeden Cent“, sagte er. „Sie haben mir meine Kredite weggenommen, wegen euch Typen in den Medien.“

FTX-Gründer Sam Bankman-Fried

Sam Bankman-Frieds kometenhafter Aufstieg in der Kryptowährungsbranche begann, als er 2017 Alameda Research gründete. Auf seinem Höhepunkt bewegte das Krypto-Handelsunternehmen täglich fast 15 Millionen Dollar (rund 13,5 Millionen Euro) zwischen den Märkten.

Im Jahr 2019 starteten Bankman-Fried und sein Team erfolgreich die Krypto-Börse FTX. Bis 2020 handelten die Nutzer durchschnittlich 1 Milliarde Dollar (rund 900 Millionen Euro) pro Tag über die Plattform.

Im Jahr 2021 gewann FTX durch Großinvestoren und den Abschluss von hochkarätigen Verträgen mit Sportlern wie Stephen Curry an Bedeutung. Im Jahr 2022 bewerteten die Investoren FTX und sein US-Geschäft mit insgesamt 40 Millionen Dollar (rund 36 Millionen Euro).

Auch für Bankman-Fried liefen die Geschäfte gut: Laut Bloomberg verdiente er 2021 rund 350 Millionen Dollar (rund 315 Millionen Euro) mit FTX und 1 Milliarde Dollar (rund 900 Millionen Euro) mit Alameda Research. Sein Nettovermögen erreichte einen Spitzenwert von 26 Milliarden Dollar (rund 23,5 Milliarden Euro).

Bankman-Frieds Imperium begann jedoch Ende 2022 zu bröckeln, als die Krypto-Publikation CoinDesk berichtete, dass die meisten Alamdeda-Vermögenswerte an den FTX-eigenen Token, FTT, gebunden waren.

Eine Flut von Investoren zog ihre Bestände ab. Der Exodus ließ Bankman-Frieds Nettovermögen auf etwa 1 Milliarde Dollar (rund 900 Millionen Euro) fallen. Da er keine Rettung erhielt, leiteten seine Unternehmen – einschließlich 130 verbundener Unternehmen – ein Insolvenzverfahren ein.

Die Behörden nahmen Bankman-Fried 2022 in der FTX-Zentrale auf den Bahamas fest, und die Bundesstaatsanwaltschaft in New York erhob offiziell Anklage gegen ihn wegen Betrugs. Bankman-Fried plädierte auf nicht schuldig, wurde aber im November von einem Geschworenengericht wegen Betrugs und Verschwörung in sieben Fällen schuldig gesprochen und im März von einem Richter zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der Tyco CEO Dennis Kozlowski

Dennis Kozlowski steht im Mittelpunkt eines der größten Unternehmensskandale der frühen 2000er Jahre.

Kozlowski war von 1992 bis 2002 CEO von Tyco International, einem Unternehmen für Sicherheitssysteme, und führte einen verschwenderischen Lebensstil. Ein Jahr vor seinem Rücktritt als CEO veranstaltete Kozlowski für seine damalige Ehefrau eine einwöchige Geburtstagsparty im Wert von 2 Millionen Dollar (rund 1,8 Millionen Euro), die als „Tyco Roman Orgy“ bezeichnet wurde.

Kozlowskis Welt brach 2002 zusammen, nachdem ein Geschworenengericht in Manhattan ihn angeklagt hatte, weil er laut „New York Times“ 8,25 Prozent Umsatzsteuer auf Kunstwerke im Wert von 14 Millionen Dollar (rund 12,5 Millionen Euro) nicht bezahlt hatte. In diesem Jahr trat er als CEO zurück.

Diese Untersuchung löste neue strafrechtliche Anklagen im Zusammenhang mit Kozlowskis Geschäftsaktivitäten bei Tyco aus.

Ein Geschworenengericht verurteilte Kozlowski im Jahr 2005 wegen Betrugs, schweren Diebstahls und Verschwörung. Ein Richter ordnete an, dass er 167 Millionen Dollar (rund 150 Millionen Euro) an Rückerstattungen und Geldstrafen zu zahlen habe, so das Blatt.

Er zahlte 21,2 Millionen Dollar (rund 19 Millionen Euro) zur Beilegung der Steuerhinterziehungsvorwürfe und verbrachte über acht Jahre im Gefängnis für seine Verbrechen im Zusammenhang mit Tyco. Er verließ das Gefängnis im Jahr 2015.

In einem Interview mit der „New York Times“ sprach er später im Jahr über seine Vergangenheit und sagte, er lebe ein einfacheres Leben in einer 2-Zimmer-Wohnung in New York City.

„Ich war schweinisch“, sagte er. „Aber ich bin nicht mehr dieser Mensch.“