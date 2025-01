Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 187,70 EUR.

Der Siemens-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 187,70 EUR. Bei 186,76 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 188,46 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 475.417 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 196,70 EUR erreichte der Titel am 11.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 4,79 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 150,68 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 19,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 5,20 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,30 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 205,22 EUR an.

Am 14.11.2024 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,42 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,17 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 20,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 21,39 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 05.02.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2025 11,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

