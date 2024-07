Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 176,00 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 176,00 EUR. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 175,68 EUR. Bei 175,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 21.811 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Gewinne von 7,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 119,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 47,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,96 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 201,60 EUR.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,57 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,42 Mrd. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.08.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Siemens.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,47 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

