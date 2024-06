Siemens Aktie News: Siemens macht am Montagmittag Boden gut

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 177,16 EUR.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 177,16 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 179,60 EUR. Mit einem Wert von 178,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 169.486 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,56 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,94 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,60 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 16.05.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. In Sachen EPS wurden 2,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 19,16 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,43 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

