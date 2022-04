Siemens Aktie News: Siemens am Montagnachmittag mit Abschlägen

Um 16:22 Uhr ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 125,16 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 123,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 126,44 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 875.346 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 26,21 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2022 bei 105,92 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 15,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 169,69 EUR an.

Am 10.02.2022 hat Siemens in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,04 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 14,07 Milliarden EUR in den Büchern – ein Minus von 14,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 16,50 Milliarden EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Siemens am 10.02.2022 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2023-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 01.02.2023.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,30 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

