Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Donnerstagmittag fester

Um 12:22 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 109,82 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Siemens-Aktie bis auf 109,88 EUR. Bei 108,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 253.503 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.01.2022 auf bis zu 157,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 30,48 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 17,24 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 150,69 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 12.05.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,27 EUR gegenüber 2,79 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.040,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 14.665,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Siemens.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,91 EUR je Siemens-Aktie.

