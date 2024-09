Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 167,18 EUR.

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 167,18 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Siemens-Aktie bei 164,54 EUR. Bei 164,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 355.646 Aktien.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Mit einem Zuwachs von 12,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,53 Prozent.

Siemens-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 4,70 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 199,50 EUR.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Siemens hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 13.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Siemens.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,52 EUR je Siemens-Aktie.

