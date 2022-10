Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Mittag zu

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 105,00 EUR. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 105,12 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,40 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 612.207 Stück gehandelt.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,10 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 149,54 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 11.08.2022 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,06 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,66 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.867,00 EUR umgesetzt, gegenüber 16.085,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2022 wird am 17.11.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 09.11.2023.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 6,36 EUR im Jahr 2022 aus.

