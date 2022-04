Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Siemens

Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 16:22 Uhr 2,6 Prozent auf 122,40 EUR. In der Spitze fiel die Siemens-Aktie bis auf 122,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,42 EUR. Zuletzt wechselten 937.603 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,96 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 29,05 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 105,92 EUR am 07.03.2022. Mit Abgaben von 13,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens-Aktie bei 169,69 EUR.

Am 10.02.2022 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 14,71 Prozent auf 14,07 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 16,50 Milliarden EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q1 2022 dürfte Siemens am 10.02.2022 präsentieren. Die Q1 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 01.02.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,25 EUR je Siemens-Aktie.

