Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie legte um 05.05.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 117,68 EUR zu. Die Siemens-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,18 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 118,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 885.428 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 25,50 Prozent Luft nach oben. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 105,92 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 11,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 169,23 EUR an.

Am 10.02.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,67 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 16.497,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.071,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 17,24 Prozent gesteigert.

Am 12.05.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 10.05.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 9,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Siemens Healthineers-Aktie im Plus: Siemens Healthineers zieht Prognose an

Wie Experten die Siemens-Aktie im April einstuften

Erste Schätzungen: Siemens zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com