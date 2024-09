Siemens Aktie News: Siemens wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Siemens im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 165,42 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 165,42 EUR. Die Abwärtsbewegung der Siemens-Aktie ging bis auf 164,46 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 353.555 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). 14,18 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 27,77 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,92 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.08.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,51 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,06 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 13.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens ein EPS in Höhe von 10,56 EUR in den Büchern stehen haben wird.

