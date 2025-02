Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit Kursplus

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 205,05 EUR zu. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 205,05 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 202,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 378.612 Siemens-Aktien den Besitzer.

Bei 210,05 EUR markierte der Titel am 24.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 150,68 EUR ab. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 36,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,35 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 209,57 EUR.

Siemens veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 20,81 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 21,39 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Siemens am 13.02.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 07.05.2026 dürfte Siemens die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,33 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 letztendlich mit Kursplus

Handel in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Zuschlägen

STOXX-Handel: STOXX 50 am Mittwochmittag im Plus