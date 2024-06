Siemens Aktie News: Siemens verliert am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 175,36 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,9 Prozent im Minus bei 175,36 EUR. Im Tief verlor die Siemens-Aktie bis auf 175,36 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 178,88 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 411.287 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Siemens-Aktie mit einem Kursplus von 7,71 Prozent wieder erreichen. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 31,87 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,94 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 198,10 EUR.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,57 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,39 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,31 Prozent auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 19,42 Mrd. EUR gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,43 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Mittwochshandels stärker

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen