Siemens Aktie News: Siemens am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Siemens befand sich um 07.06.2022 12:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 124,98 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,24 EUR aus. Bei 125,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 227.420 Siemens-Aktien.

Bei 157,96 EUR markierte der Titel am 05.01.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 20,88 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 105,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 17,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 166,15 EUR.

Am 12.05.2022 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,79 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 17.040,00 EUR – ein Plus von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 14.665,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.08.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,16 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

