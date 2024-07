Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 174,36 EUR.

Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:53 Uhr um 1,6 Prozent auf 174,36 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Siemens-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 172,90 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 176,48 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 489.883 Siemens-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. 8,33 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,96 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 201,60 EUR angegeben.

Am 16.05.2024 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 2,57 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,31 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 08.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 07.08.2025.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 10,47 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

