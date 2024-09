Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Nachmittag fester

Siemens im Blick

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 163,10 EUR.

Um 15:53 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 163,10 EUR. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 163,86 EUR zu. Bei 162,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 234.661 Siemens-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. 15,81 Prozent Plus fehlen der Siemens-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,74 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 4,70 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 08.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,51 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens im vergangenen Quartal 18,90 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umsetzen können.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,56 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

