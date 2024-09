Siemens Aktie News: Siemens am Vormittag stärker

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 162,00 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 162,00 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 162,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 162,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.586 Siemens-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 188,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 14,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,25 Prozent.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,92 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,50 EUR.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,89 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,56 EUR je Siemens-Aktie.

