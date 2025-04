Jefferies & Company Inc.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens auf "Buy" belassen. Am stärksten betroffen von der neuen US-Zollflut seien in der europäischen Investitionsgüterbranche Legrand, Assa Abloy und Sandvik, schrieb Analyst Simon Toennessen am Donnerstag. Bei Legrand stammten 45 Prozent der in den USA anfallenden Umsatzkosten von außerhalb - aus China, Mexiko, sowie Kanada, Vietnam und anderen Ländern. Generell seien die Europäer in dieser Branche aber recht gut abgeschirmt, da sie in den vergangenen Jahren ihre Produktion für in den USA verkaufte Produkte auch stark ins Land verlagert hätten./ag/ajx

