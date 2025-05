Siemens Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Siemens

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Siemens-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 211,75 EUR nach.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 211,75 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 208,40 EUR. Mit einem Wert von 217,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.007.873 Siemens-Aktien gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 244,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 150,68 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 28,84 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 225,67 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 15.05.2025. Das EPS belief sich auf 2,87 EUR gegenüber 2,57 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 19,76 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,16 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Siemens-Bilanz für Q3 2025 wird am 07.08.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 06.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,77 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn

Siemens-Aktie knickt dennoch ein: Deutlicher Gewinnanstieg bei Siemens - Erwartungen übertroffen