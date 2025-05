Siemens Aktie News: Anleger greifen bei Siemens am Freitagvormittag zu

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 218,65 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 218,65 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 217,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 22.428 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 11,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 225,67 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 15.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,87 EUR gegenüber 2,57 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 19,76 Mrd. EUR gegenüber 19,16 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 11,77 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Wert Siemens-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Siemens-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn

Siemens-Aktie knickt dennoch ein: Deutlicher Gewinnanstieg bei Siemens - Erwartungen übertroffen