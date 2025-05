Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 219,70 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 219,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 218,85 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 218,90 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.255 Siemens-Aktien.

Am 06.03.2025 markierte das Papier bei 244,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 31,42 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 225,67 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,87 EUR, nach 2,57 EUR im Vorjahresvergleich. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 07.08.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

