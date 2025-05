Siemens Aktie News: Siemens büßt am Donnerstagmittag ein

So entwickelt sich Siemens

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,8 Prozent auf 217,10 EUR.

Die Siemens-Aktie musste um 11:49 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 217,10 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 217,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 218,90 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 144.564 Siemens-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (150,68 EUR). Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 30,59 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,35 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Siemens-Aktie bei 225,67 EUR.

Siemens veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,87 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,76 Mrd. EUR im Vergleich zu 19,16 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2025 11,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

