Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 220,70 EUR.

Das Papier von Siemens befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 220,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 217,35 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 221,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 378.322 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 9,86 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 150,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,35 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 5,20 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 224,56 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,87 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,57 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,76 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.08.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Siemens veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 06.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,75 EUR je Siemens-Aktie.

