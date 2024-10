Siemens Aktie News: Siemens macht am Mittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Siemens konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 182,06 EUR.

Das Papier von Siemens konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 182,06 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 182,22 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 180,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 166.560 Siemens-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.05.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 3,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 34,37 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,91 EUR. Im Vorjahr erhielten Siemens-Aktionäre 4,70 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 198,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 18,90 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,58 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beendet die Sitzung mit Verlusten