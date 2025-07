Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 220,95 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 220,95 EUR. Die Siemens-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 219,60 EUR ab. Mit einem Wert von 220,35 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 185.852 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 244,85 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.03.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens-Aktie mit einem Verlust von 31,80 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,32 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,30 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 15.05.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,86 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 2,57 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19,76 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,11 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Siemens einen Umsatz von 19,16 Mrd. EUR eingefahren.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Siemens rechnen Experten am 06.08.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,71 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

