Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Freitagmittag um Nulllinie

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Siemens. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 196,70 EUR.

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 196,70 EUR an der Tafel. Zwischenzeitlich stieg die Siemens-Aktie sogar auf 197,10 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 195,52 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 196,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 124.595 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 10.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 197,10 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,20 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 150,68 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 30,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,30 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 210,78 EUR.

Am 14.11.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,42 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,17 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 20,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,72 Prozent verringert.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.02.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 05.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,17 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

