Siemens Aktie News: Anleger schicken Siemens am Mittag ins Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Siemens. Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 162,82 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 163,44 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 162,40 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 145.235 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Mit einem Zuwachs von 16,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,62 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,50 EUR.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Siemens ein EPS von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Siemens wird am 14.11.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Siemens-Anleger Experten zufolge am 13.11.2025 werfen.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,56 EUR je Aktie.

