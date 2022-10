Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit Kursplus

Die Siemens-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 104,32 EUR. Der Kurs der Siemens-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 104,52 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,52 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 347.338 Siemens-Aktien umgesetzt.

Bei 157,96 EUR erreichte der Titel am 05.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.07.2022 bei 93,67 EUR. Abschläge von 11,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 149,54 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 11.08.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,06 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 1,66 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.867,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.085,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Siemens wird am 17.11.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 09.11.2023 dürfte Siemens die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2022 6,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Energiekrise belebt das Geschäft von DAX-Aufsteiger Siemens Energy

Barclays senkt Ziel für Siemens auf 90 Euro - Siemens-Aktie unter Druck

Fresenius-Aktie und FMC-Aktie gewinnen deutlich: Neue Führungsspitze bei Fresenius und Fresenius Medical Care startet Samstag

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens AG

Bildquellen: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com