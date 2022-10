Siemens Aktie News: Siemens präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Siemens-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 1,8 Prozent im Plus bei 104,50 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 105,64 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 101,52 EUR. Zuletzt wechselten 787.534 Siemens-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.01.2022 bei 157,96 EUR. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 33,84 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 93,67 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 11,56 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 149,54 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 11.08.2022 vor. Das EPS lag bei -2,06 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 17.867,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 16.085,00 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 09.11.2023.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,27 EUR je Aktie.

