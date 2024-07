Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 177,54 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 177,54 EUR zu. Kurzfristig markierte die Siemens-Aktie bei 178,70 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 177,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 285.090 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR an. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 6,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 119,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens-Aktie derzeit noch 32,70 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,96 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 201,60 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 16.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,57 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.08.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,40 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

