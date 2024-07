Siemens Aktie News: Siemens verteuert sich am Donnerstagvormittag

Kursverlauf

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 177,36 EUR zu.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 177,36 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens-Aktie bis auf 178,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 177,94 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Siemens-Aktien beläuft sich auf 20.321 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2024 auf bis zu 188,88 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 6,50 Prozent Luft nach oben. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 48,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2023 mit 4,70 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,96 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 201,60 EUR.

Siemens ließ sich am 16.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,57 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 19,16 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,42 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. Siemens dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 07.08.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 10,40 EUR je Aktie belaufen.

