Siemens Aktie News: Siemens gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 163,02 EUR.

Um 11:48 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 163,02 EUR nach oben. In der Spitze legte die Siemens-Aktie bis auf 164,80 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 162,46 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 157.020 Siemens-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (188,88 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,86 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.10.2023 Kursverluste bis auf 119,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 26,71 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,70 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,92 EUR je Siemens-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 199,50 EUR für die Siemens-Aktie aus.

Siemens ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,61 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 18,89 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Siemens wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 10,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

