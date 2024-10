Siemens Aktie News: Siemens steigt am Freitagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 183,82 EUR.

Werte in diesem Artikel

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens-Papiere um 09:06 Uhr 0,3 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 183,94 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 183,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 20.295 Siemens-Aktien.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,75 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,48 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 35,00 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,70 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,91 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 198,50 EUR je Siemens-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens mit einem Umsatz von insgesamt 18,90 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,06 Prozent verringert.

Die Siemens-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Siemens im Jahr 2024 10,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in Grün

STOXX 50 aktuell: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell

Verluste in Frankfurt: DAX verliert zum Start des Donnerstagshandels