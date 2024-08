Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag im Aufwind

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 157,68 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 157,68 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 157,96 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 156,64 EUR. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 149.197 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2024 bei 188,88 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,79 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,48 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Siemens-Aktie ist somit 24,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR an Siemens-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,94 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 200,30 EUR je Siemens-Aktie an.

Siemens gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,51 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,89 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Siemens dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Siemens-Gewinn für das Jahr 2024 auf 10,49 EUR je Aktie.

