Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagmittag mit Aufschlag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Zuletzt ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 165,06 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 165,06 EUR. Die Siemens-Aktie legte bis auf 165,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 163,96 EUR. Zuletzt wechselten 181.208 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 188,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 12,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 119,48 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Siemens-Aktie liegt somit 38,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 4,70 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,90 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 199,50 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich Siemens zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,06 Prozent auf 18,90 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 18,89 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.11.2024 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 13.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Siemens-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,59 EUR fest.

