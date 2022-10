Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Die Siemens-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 102,18 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Siemens-Aktie bis auf 102,08 EUR. Bei 102,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 26.949 Siemens-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.01.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Siemens-Aktie. Bei 93,67 EUR fiel das Papier am 05.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 9,09 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 147,31 EUR aus.

Am 11.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,66 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 17.867,00 EUR umgesetzt, gegenüber 16.085,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 17.11.2022 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.11.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Siemens-Aktie in Höhe von 6,31 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

