Siemens Aktie News: Siemens am Mittwochvormittag in Grün

Die Aktie von Siemens gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Siemens-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 160,12 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 160,12 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 160,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 160,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.735 Siemens-Aktien.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens-Aktie somit 15,23 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 119,48 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,38 Prozent.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,94 EUR belaufen. Analysten bewerten die Siemens-Aktie im Durchschnitt mit 200,30 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Siemens am 08.08.2024. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,51 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,61 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 18,90 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,89 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Siemens am 14.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Siemens rechnen Experten am 13.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Siemens im Jahr 2024 10,48 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

