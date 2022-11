Siemens Aktie News: Siemens gibt am Montagmittag ab

Die Siemens-Aktie wies um 12:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 122,40 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 121,18 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 123,00 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 416.569 Aktien.

Am 05.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,96 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,51 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.07.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,67 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 142,09 EUR je Siemens-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens am 11.08.2022 vor. Das EPS lag bei -2,06 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Siemens hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17.867,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17.444,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 17.11.2022 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Siemens möglicherweise am 16.11.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,25 EUR je Aktie belaufen.

