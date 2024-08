Siemens Aktie News: Siemens stabilisiert sich am Mittag

Kurs der Siemens

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 159,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Siemens-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 159,28 EUR an der Tafel. Den höchsten Wert des Tages markierte die Siemens-Aktie bei 160,54 EUR. Die Siemens-Aktie sank bis auf 159,12 EUR. Mit einem Wert von 160,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 124.149 Siemens-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 188,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 18,58 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (119,48 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Siemens-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,30 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens am 08.08.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,51 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,06 Prozent zurück. Hier wurden 18,90 Mrd. EUR gegenüber 18,89 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Siemens dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Siemens dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 13.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Siemens-Gewinn in Höhe von 10,48 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

DAX 40-Titel Siemens-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens von vor 5 Jahren verdient

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus