Siemens Aktie News: Siemens tendiert am Vormittag tiefer

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 179,84 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 179,84 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 179,44 EUR. Mit einem Wert von 180,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Siemens-Aktie belief sich zuletzt auf 36.382 Aktien.

Am 13.05.2024 markierte das Papier bei 188,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,48 EUR am 27.10.2023. Mit einem Kursverlust von 33,56 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Siemens-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 4,70 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,96 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 201,60 EUR aus.

Am 16.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,31 Prozent zurück. Hier wurden 19,16 Mrd. EUR gegenüber 19,42 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 08.08.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 07.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,40 EUR je Siemens-Aktie.

Redaktion finanzen.net

