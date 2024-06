Siemens Aktie News: Siemens am Montagmittag mit grünen Vorzeichen

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 167,72 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 167,72 EUR zu. Die Siemens-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 168,62 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 166,72 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 234.425 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 188,88 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,62 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 119,48 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,76 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Siemens-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Siemens 4,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 198,10 EUR.

Am 16.05.2024 lud Siemens zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 2,57 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens noch ein Gewinn pro Aktie von 4,39 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Siemens in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,31 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,16 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 19,42 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Siemens am 08.08.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,43 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

