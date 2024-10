Siemens Aktie News: Siemens am Donnerstagvormittag gesucht

Siemens im Fokus

Die Aktie von Siemens gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Siemens zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 181,72 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Siemens-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 181,72 EUR nach oben. Bei 181,96 EUR markierte die Siemens-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 180,22 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.198 Siemens-Aktien.

Bei 188,88 EUR markierte der Titel am 13.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Siemens-Aktie. Bei einem Wert von 119,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Mit einem Kursverlust von 34,25 Prozent würde die Siemens-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Siemens-Aktionäre betrug im Jahr 2023 4,70 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,92 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 199,50 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 08.08.2024 hat Siemens die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 2,51 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 1,61 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,90 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,89 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 14.11.2024 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 13.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,55 EUR je Siemens-Aktie.

