Siemens Aktie News: Siemens am Nachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 211,45 EUR.

Um 15:53 Uhr fiel die Siemens-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 211,45 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Siemens-Aktie bei 210,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 213,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 303.947 Siemens-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 244,85 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 15,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 150,68 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,74 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Siemens-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 225,67 EUR für die Siemens-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Siemens am 15.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,87 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,57 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,76 Mrd. EUR – ein Plus von 3,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens 19,16 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Siemens am 07.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

In der Siemens-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,87 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

